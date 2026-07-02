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Dünya Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın
Dünya

Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın

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Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın

Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu, 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi. Bu gelişme ülkede yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fransa, 2009 sonrası doğanlara sigara satılıp satılmamasını tartışıyor. Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.

İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.

Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekânlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.

Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

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