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Aktüel Sağlık-Sen: Hekimlere yapılan zam, sağlıkçıları da kapsasın!
Aktüel

Sağlık-Sen: Hekimlere yapılan zam, sağlıkçıları da kapsasın!

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:17:00 -
Sağlık-Sen: Hekimlere yapılan zam, sağlıkçıları da kapsasın!

Sağlık çalışanları adına basın metnini okuyan Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, sağlık çalışanlarına yapılacak 2 bin 500 ila 5 bin lira arasındaki zammın herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını ancak zammın sadece hekimleri kapsadığını öğrendiklerini belirterek “Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Sonuna kadar destekliyoruz. Ancak sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmayacağını öğrendik. Hekim haricinde yüz binlerce çalışanın üvey evlat görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık-Sen olarak bu rehavete 'dur' demek için perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle genel merkezimizle iş bırakıyoruz. Yapılan düzenleme tüm sağlıkçıları kapsamalıdır” dedi.

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