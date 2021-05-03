Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir? Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?

Sağlık ocakları birinci basamak sağlık hizmetleri için son derece önemli. Vatandaşlar genellikle randevu oluşturmadan aile hekimliklerine gidebiliyor. Ancak tam kapanmada bunun mümkün olup olmadığı, sağlık ocakların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, sağlık ocağına randevu nasıl alınır?

Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir?

Aile hekimlikleri vatandaşlar için son derece önemli. Tam kapanma sürecinde sağlık ocakları açık durumda. Vatandaşlar tam kapanma döneminde sağlık ocağına gidebilmek için randevu almak zorunda. Aile hekimi randevunuz MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alabilirsiniz.

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