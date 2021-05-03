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Sağlık Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir? Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?
Sağlık

Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir? Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?

Sağlık ocağına randevusuz gidilir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu süreçte aile hekimine gitmek isteyenler randevu almak zorunda olup olmadıklarını merak ediyor. Sağlık ocağı için nereden randevu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:07:00 - 2021-05-03 11:10:10
Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir? Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?

Sağlık ocakları birinci basamak sağlık hizmetleri için son derece önemli. Vatandaşlar genellikle randevu oluşturmadan aile hekimliklerine gidebiliyor. Ancak tam kapanmada bunun mümkün olup olmadığı, sağlık ocakların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, sağlık ocağına randevu nasıl alınır?

Sağlık ocaklarına gitmek için randevu almak mı gerekir?

Aile hekimlikleri vatandaşlar için son derece önemli. Tam kapanma sürecinde sağlık ocakları açık durumda. Vatandaşlar tam kapanma döneminde sağlık ocağına gidebilmek için randevu almak zorunda. Aile hekimi randevunuz MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alabilirsiniz.

AİLE HEKİMİNDEN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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