Sağlık Saglık icin içien kahveler: Adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı!
Sağlık

Saglık icin içien kahveler: Adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı!

Saglık icin içien kahveler: Adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı!

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı! Türk Eczacıları Birliği sıkça içilen bitkisel kahveleri sakın içmeyin diyerek uyardı.

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan kahvelere ilişkin uyarıda bulundu.

"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

AMAN DİKKAT DOĞRU DEĞİL!

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '

