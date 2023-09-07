Sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı!
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede husumetlisi tarafından bıçakla yaralandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F’nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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