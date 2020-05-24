Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Dinç’ten Ramazan Bayramı mesajı

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Kayıplarımız sebebiyle bu kıymetli ayı buruk bir şekilde geçirmiş olmamıza rağmen son günlerde ülkemizde korona virüsle mücadelede aldığımız sevindirici haberlerle birlikte bizler için büyük manevi değer ifade eden Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bu yıl korona virüsü salgını sebebiyle sahur ve iftar sofralarında buluşamasak da Ramazan’ın bizlere hatırlattığı birlik ve beraberlik ruhunu gönülden hissettiğimiz bir ayı geride bıraktık. Kayıplarımız sebebiyle bu kıymetli ayı buruk bir şekilde geçirmiş olmamıza rağmen son günlerde ülkemizde korona virüsle mücadelede aldığımız sevindirici haberlerle birlikte bizler için büyük manevi değer ifade eden Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Tüm dünyanın ve ülkemizin korona virüs tehlikesiyle mücadele ettiği oldukça zorlu bir sürece denk gelen Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirmemize vesile oldu. İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğunu en derin şekilde idrak ettiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olup kendi hayatlarını tehlikeye atarak canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerimizin, aynı zamanda sağlık alanındaki yerli üreticilerin, ithalatçıların ve mühendislerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Mesajında korona virüsle mücadelede Türkiye ve dünya adına büyük öneme sahip bir haberi de paylaşacağını bildiren Dinç, “Türk bilim insanları ile birlikte uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen Türk ışın tedavisinin (Turkish Beam) korona virüs hastaları üzerinde uygulanması için Sağlık Bakanlığı tarafından onay verildi. Korona virüsle mücadelede dünya çapında yankı uyandıran ve hastalarımıza umut ışığı olan bu tedavi ile birlikte Sağlık Federasyonu olarak yerli insan kaynağımızla beraber bu mücadelede tüm sağlık emekçilerimize ve sağlık üreticilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın tüm insanlık alemine faydalı olmasını ve tüm hastalarımıza şifa olmasını diliyorum. Bu bayram aramızda mesafeler olsa da dinimizin bize öğrettiği hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerinin öne çıktığı, milletçe bağlarımızın güçlendiği günler geçirmeyi temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde bayramlarımıza tekrar özlediğimiz haliyle kavuşma temennisiyle, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.