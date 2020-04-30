Koronavirüs salgınında en ön cephede çarpışanlar hiç kuşkusuz sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları bu süreçte ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.