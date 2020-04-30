  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman?

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım | Sağlık çalışanlarına yönelik İstanbul’da 12 bin 500 taksi seferiyle hizmet verilecek. Sağlık çalışanları “Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?” , “Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım” , “Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hizmeti” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:21:00 -
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman?

Koronavirüs salgınında en ön cephede çarpışanlar hiç kuşkusuz sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları bu süreçte ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zaman?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

Okullar haziranda mı açılacak? | Okullarda sınıf düzeni nasıl olacak?
Okullar haziranda mı açılacak? | Okullarda sınıf düzeni nasıl olacak?

Eğitim

Okullar haziranda mı açılacak? | Okullarda sınıf düzeni nasıl olacak?

LGS ertelendi mi? | LGS online mı olacak?
LGS ertelendi mi? | LGS online mı olacak?

Eğitim

LGS ertelendi mi? | LGS online mı olacak?

Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi 2020
Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi 2020

Ekonomi

Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı