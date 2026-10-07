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Gündem Başkan Erdoğan'dan Putin'e geleneksel 7 Ekim telefonu: Doğum gününü kutladı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Putin'e geleneksel 7 Ekim telefonu: Doğum gününü kutladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Başkan Erdoğan'dan Putin'e geleneksel 7 Ekim telefonu: Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yıllarda gelenek haline gelen 7 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu yıl da telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

 

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