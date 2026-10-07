Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor, yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum.
"İZMİR BUGÜN BİR BAŞKA"
Yeni Yasama Yılı açılışının hayırlı olmasını diliyorum. İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. 1 Ekim Perşembe günü itibaren başlayan Yeni Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde parlamentomuza siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan herkese başarılar diliyorum.
Gazi Meclis'imiz tatile görülmemiş mutabakat örneği ile girmiştir. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak toplumsal zeminin oluşmasına ivedilikle ihtiyacımız var.
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