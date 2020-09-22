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Aktüel Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı
Aktüel

Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:59:01 -
Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi.

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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