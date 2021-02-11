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Gündem Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Gündem

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.Sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:38:00 -
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.İlk dozu 13 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

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