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Ekonomi Sağlık çalışanlarına ek ödeme yürürlüğe girdi
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Ayrıca raporlu veya karantinada bulunanların maaşlarından da kesinti yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:53:00 -
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe "Kovid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Maaş kesintisi olmayacak

Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak. Ayrıca aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek. Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; Sağlık Bakanlığınca öngörülen hizmet içi eğitimde görevlendirilmeleri veya acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda başka yerde görevlendirilmeleri ya da Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak. Yapılan düzenleme yönetmelikteki ‘Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’ ibareleri ‘Aile Hekimliği Kanunu’ olarak değiştirildi.

Koca: Hayırlı olsun

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi. Paylaşımında salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını da belirten Koca, “Kovid- 19 hasta takibine göre 3 ay süreyle aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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