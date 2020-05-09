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Aktüel

Sağlık çalışanları ve çocukları "Anneler Günü" için video hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:02:52 -
Sağlık çalışanları ve çocukları "Anneler Günü" için video hazırladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ve çocukları, hazırladıkları videoyla Anneler Günü'nü kutladı.

Yeni tip (Kovid-19) koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle, anneleriyle görüşemeyen sağlık çalışanları ve çocukları, Anneler Günü'nü kutlamak için video hazırlamaya karar verdi.

Annelerine çektikleri videolarla sevgi dolu mesajlarını ileten sağlık çalışanları ve çocukları, duygulu anlar yaşadı. Genelde "Canım annem." diye başlayan mesajlar "Seni çok özledim." sözleriyle son buldu.

Sosyal medyadan paylaşılan video ilgi gördü.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da videoyu hazırlayan sağlık çalışanlarına ve çocuklarına teşekkür etti.



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