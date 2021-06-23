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Gündem Sağlık çalışanları korona aşısını en ücra köylere kadar ulaştırıyor
Gündem

Sağlık çalışanları korona aşısını en ücra köylere kadar ulaştırıyor

Erzurum’da sağlık çalışanları en ücra köylere giderek, vatandaşları korona aşısıyla buluşturuyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, köy kahvehanelerinde toplanarak istedikleri aşıyı yaptırabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:48:00 -
Sağlık çalışanları korona aşısını en ücra köylere kadar ulaştırıyor

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Alvar köyünde vatandaşlar korona aşılarını olmaya devam ediyor. Köy kahvehanelerinde aşı olmak için sıraya giren vatandaşlar, istedikleri aşıyı olabiliyor. Sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi ile aşılanan köy halkı, biran önce aşılarını olup korona virüsten kurtulmak istediklerini dile getirdi.

“Köylülerin aşıya ilgisi yüksek”

Köylülerin korona virüs aşısına ilgisinin yüksek olduğunu belirten Alvar Köyü Muhtarı Olcay Tekman, “Devletimiz var olsun, şu anda köylerimizde bile aşılama hizmetlerimiz var. Bu konudaki başarısından dolayı sağlık bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Aşılama sayısı da milyonları geçti, bu halka gerçek hizmettir. Köylülerin aşıya ilgisi çok yüksek, herkes aşılanmak için sıraya giriyor. Umarım bu illetten en kısa sürede kurtuluruz. Vatandaşlarımız da aşılarını ihmal etmesin, herkes aşı olsun. Ben de aşımı oldum, herkese de olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

 

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