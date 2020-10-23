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Ekonomi Sağlık çalışanları için üniversite-sanayi iş birliğiyle özel ayakkabı üretildi
Ekonomi

Sağlık çalışanları için üniversite-sanayi iş birliğiyle özel ayakkabı üretildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile bir ayakkabı firması ortaklığında özel olarak üretilen medikal ayakkabıların, Kovid-19 ile mücadelede saatlerce özveriyle çalışan sağlık personeline rahatlık sağlaması amaçlanıyor - Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı: - "Uzun saatler özel kıyafetleri içinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza biraz olsun yardımcı olmak ve onların ayak sağlığını korumak amacıyla özel tasarım ayakkabı üretiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:02:40 -
Sağlık çalışanları için üniversite-sanayi iş birliğiyle özel ayakkabı üretildi

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile bir ayakkabı firması arasında geliştirilen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan ve mesailerinin büyük bölümünü ayakta geçiren sağlık çalışanları için özel medikal ayakkabı üretildi.

Gerede Meslek Yüksek Okuluna bağlı saraciye atölyelerinde üretimi yapılan yerli medikal ayakkabılar, doğal deri kullanıldığı için terlemeye neden olmuyor.

Ortopedik tabanlı ve kolay temizlenme özelliğine sahip ayakkabılar, en kısa zamanda sağlık çalışanlarına teslim edilecek.

- "Ayakkabıların çok rağbet göreceğine inanıyoruz"

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AA muhabirine, Gerede'de hayata geçirilen yerli üretim ve istihdam projesinin adım adım hedeflerine ulaştığını söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin bu projede de başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Alişarlı, "Üniversite olarak üniversite-sanayi iş birliğini destekleyen projelerde yer almak ve bu konuda öncü projeleri destekleyerek bölgemize katkı sağlamak en büyük hedeflerimizdendir." dedi.

Alişarlı, bir ayakkabı firmasıyla üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Kovid-19 ile mücadelede saatlerce fedakarca çalışan sağlık personeli için özel medikal ayakkabı üretildiğini kaydetti.

Uzun süre giyildiğinde ayakları rahatsız etmeyen ortopedik tabanlı ayakkabıların, doğal deri kullanıldığı için ayakta terlemeye de neden olmadığını aktaran Alişarlı, "Uzun saatler özel kıyafetleri içinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza biraz olsun yardımcı olmak ve onların ayak sağlığını korumak amacıyla özel tasarım ayakkabı üretiyoruz. Ayakkabıların çok rağbet göreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alişarlı, günlük üretilen 600 medikal ayakkabının en kısa sürede sağlık çalışanlarına ücretsiz teslim edileceğini belirtti.

Projeyle nitelikli iş gücü yetiştirerek bölge istihdamının artırılmasının hedeflendiğini aktaran Alişarlı, üniversite-sanayi iş birliğiyle Gerede MYO öğrencilerinin, eğitim gördükleri bölümle ilgili teorik bilginin yanı sıra üretim çalışmaları yapmaları, öğrencilerin, iş hayatına dair sorumluluk bilinci kazanmaları ve kariyer gelişimi konusunda fikir sahibi olmalarının da amaçlandığını anlattı.

Alişarlı, ayakkabının seri üretimi ve modelleri konusunda çalışmaların sürdüğünü, 2021 yılı itibarıyla seri üretime geçileceğini ifade ederek, askeri bot üretimine yönelik çalışmalarının da olduğunu sözlerine ekledi.

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