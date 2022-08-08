Sağlık çalışanının bacağına makas sapladı! Dehşet dolu anlar

İzmir'in Foça ilçesinde B.K. isimli bir kişi sabaha karşı saat 06.00 civarında denize atladı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen B.K., polis ekipleri tarafından denizden çıkarılmasının ardından Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sağlık çalışanı Kaan Kanat’ın dizine 10 dikiş atıldı. Tedaviye alınan sağlık çalışanı Kaan Kanat’ın dizine 10 dikiş atıldı.

Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.

B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat’ı dizinden yaraladı.

Tedaviye alınan Kanat’ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

‘Sürecin takipçisi olacağız’

Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Açıklamada, “Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.