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Yerel Sağlık Bakanlığı'nın bayram tedbirleri işte böyle
Yerel

Sağlık Bakanlığı'nın bayram tedbirleri işte böyle

Yeniakit Publisher
2024-06-16 09:19:00 -
Sağlık Bakanlığı'nın bayram tedbirleri işte böyle

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili boyunca olası acil durumlara karşı bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda İstanbul’un merkezi noktalarında ambulans, UMKE araçları, helikopter ambulanslar hazır bekleyecek.

Helikopter ambulans, acil sağlık personelleri, UMKE ekipleri... Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca aldığı tedbirleri açıkladı. Kurban Bayramı'nda 3 bin 457 ambulans göreve hazır bekleyecek. 19 bin sağlık personeli de görevde olacak.

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, "Amacımız bu İstanbul trafiğinde bayram dolayısıyla meydana gelen kazalarda hızlı bir şekilde ulaşıp ilk, erken müdahaleyi başlatarak hastalarımızın doğru yerlere sevkini sağlamak ve burada süre kazancını yaratmak." dedi.

EKİPLER YOLLARDA HAZIR BEKLEYECEK

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla-Akfırat mevkiinde, 9 sağlık personeli ile helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve UMKE Atak aracı hazır bulunacak.

Acil Tıp Teknisyeni Serkan Yıldırım, "Kara ambulansının gidemediği durumlarda ya da daha hızlı gidilmesi gereken durumlarda komuta merkezinin değerlendirmesi sonrasında vakaya çıkış yapıyoruz, acil vakalara." ifadeleriyle anlattı.

Çiğdem, "AÇM sistemimiz zaten en yakın ekipleri görevlendirmekle yükümlü. Bizim buradaki avantajımız trafik yoğunluğu sebebiyle vakalara ulaşma süremiz uzadığı için helikopter ekibimiz, UMKE ekibimiz daha hızlı bir şekilde olay yerine varabiliyor." şeklinde açıkladı.
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Tuzla Köprüsü, Tuzla Mehmetçik Vakfı önü, İstanbul Park, Büyükçekmece E-5 üzeri, TEM Otoyolu Silivri Metro Tesisleri, Çatalca Devlet Yolu ayrımı, Tekirdağ-İstanbul il sınırı ayrımında da tedbir noktaları belirlendi. Bu noktalarda, acil yardım ambulansları, UMKE araçları ve personeller göreve hazır bekleyecek.

Sağlık Bakanlığı ayrıca Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de oluşabilecek trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturdu.

 

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