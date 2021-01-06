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Sağlık Sağlık Bakanlığından vatandaşlara mühim ikaz
Sağlık

Sağlık Bakanlığından vatandaşlara mühim ikaz

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı uygulaması konusunda vatandaşlara 'tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz' ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:32:00 -
Sağlık Bakanlığından vatandaşlara mühim ikaz

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı uygulaması konusunda vatandaşlara 'tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz' uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sizi arayıp, 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

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