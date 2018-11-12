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Sağlık Bakanlığından SMA hastalarına müjdeli haber! Süreç başlatıldı

Sağlık Bakanı Koca: "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:49
Sağlık Bakanlığından SMA hastalarına müjdeli haber! Süreç başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahretti Koca, "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Türkiye'de uygulanan sağlık güvencesi sisteminin, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulaması olduğunu belirtti.

SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:49
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  2. Fahrettin Koca
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