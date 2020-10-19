Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle internet kullanımı bir hayli arttı. Ancak bunun farkında olan dolandırıcılar, çeşitli sahte uygulamalarla ve web siteleriyle kullanıcı avına çıktı.

Bakanlığa aitmiş izlenimi verilerek sahte telefon numarası ve web sayfaları ile insanlara ulaşıldığını belirten Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

"T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın."

Özellikle iki bağlantı dikkat çekti

Dolandırıcıların Sağlık Bakanlığı adına her aileye 3 bin TL pandemi desteği ödemesi vaadiyle kısa mesajlar gönderdiklerini belirten Bakanlık, ayrıca bir görsel paylaşarak özellikle iki sahte bağlantıya dikkat çekti.

Yapılan paylaşımda, "T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 3000 TL pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan edevlet-pandemidestekdetay.com trkisalt.com/.pandemidestek gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.