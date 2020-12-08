  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanlığından Kovid-19 yakın temaslılarının karantina süresi değişikliğine ilişkin açıklama:
Aktüel

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 yakın temaslılarının karantina süresi değişikliğine ilişkin açıklama:

"(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:19:28 -
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 yakın temaslılarının karantina süresi değişikliğine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönd..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay