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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Artık tek yetki Bakanlıkta

Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde tek yetki sahibi oluyor. Bakanlığın daha önce ruhsat verdiği bitkisel destek ürünleri, bundan böyle tamamen Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde ‘bitkisel ilaç’ olarak üretilecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:55
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Artık tek yetki Bakanlıkta

Bakanlığın 1 yıl içinde ruhsat vermeyi planladığı kapsül halindeki 100 bitkisel ilaç, fitoterapi sertifikası olan uzman hekimler tarafından reçete edilecek ve sadece eczanelerde satılacak. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Hangi bitkiyi ne zaman, nasıl topladığını bilmediğimiz aktarlar bu yeni sistemle otomatik olarak bypass edilmiş olacak. Artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sadece hekimler tarafından ve hastanelerde batı tıbbıyla birlikte (integratif tıp) uygulanmaya başlanacak" dedi.
Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İstanbul'da, tüm geleneksel tedavi yöntemlerini içermesi nedeniyle dünyada "ilk" olma özelliği taşıyan bir "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" düzenleyen bakanlık, tüm yöntemleri ülkelerinden uzman hekimlerin sunumuyla tartıştı. Türkiye'den hekimlerin de fitoterapi, müzik terapisi, hacamat gibi pek çok başlıkta sunumlar gerçekleştirdiği kongrenin katılımcılarından olan Buyrukçu, 18 üniversitede geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti veren birimler açıldığını söyledi.

İNTEGRATİF TIP

Buyrukçu, "Bu 18 üniversitenin 8'ine hekim yetiştirme yetkisi verildi. Bu üniversitelerde eğitmen olabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın bazı kriterleri var. Kriterleri sağlayan hekimler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karşısına çıkıyor; ilerleyen dönemlerde bir sınava da alınacaklar" dedi.
5 bin hekimin 14 geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında sertifikalandırıldığını söyleyen Buyrukçu, bu hekimlerin 480 merkez açtığını bildirdi. Buyrukçu, "Şimdi bu eğitimlerin standardizasyonunu tartışıyoruz. İlk adımı üniversite bünyelerinde geleneksel tamamlayıcı tıp ana bilim dalı kurarak attık. Sağlık Bakanlığı, yurt dışındaki integratif kliniklerini Türkiye'de oluşturmaya başlıyor" diye konuştu.

HASTANE İÇİ SEVK SİSTEMİ

Alman örneğinde modern tıpla geleneksel tıbbın aynı hastada, birlikte kullanıldığını aktaran Buyrukçu, şunları kaydetti:
"Örneğin onkoloji uzmanı, kanser hastasına kemoterapi veriyor ama o sırada kemoterapinin yan etkilerini engellemek ve vücut direncini artırmak için akupunktur uzmanı devreye giriyor. Yani ortak çalışıyorlar. Böylece geleneksel tıp, son çare olarak kullanılmıyor; modern tıbbın etkinliğini artırıyor."
Buyrukçu, bitkisel tedavi ile ilgili de şunları söyledi:
"Bitkiler, tedavi edici özellikleri olduğu gibi ciddi birer zehirdir de. O nedenle hangi rahatsızlıklarda nasıl kullanılacağı, bitkinin ne zaman, nasıl toplanacağı çok önemli. Sağlık Bakanlığı artık bitkisel ürünlerde tek yetkili. Ruhsatlandırmayı artık kendisi yapıyor. Şu anda 20 bitkisel ilaç Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı. 1 yıl içerisinde bu sayının 100'e çıkarılması planlanıyor. Adı da destek ürünü yerine bitkisel ilaç oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın kapsül şeklindeki ruhsatlı bitkisel ilaçlarını artık sadece biz hekimler reçeteleyeceğiz ve bu ilaçlar sadece eczanelerde satılacak. Aktarlar da otomatik olarak bypass edilmiş olacak."

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:55
  1. İstanbul
  2. Sağlık Bakanı
  3. Bitkisel ilaç

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