Sağlık Bakanlığı’na binlerce işçi alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında hizmet vermek üzere; Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Elektrikçi (Genel), İnşaat Boyacısı/Boyacı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanları alacak. ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

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