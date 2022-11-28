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Ekonomi Sağlık Bakanlığı’na binlerce işçi alınıyor
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı’na binlerce işçi alınıyor

Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:11:00 -
Sağlık Bakanlığı’na binlerce işçi alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında hizmet vermek üzere; Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Elektrikçi (Genel), İnşaat Boyacısı/Boyacı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanları alacak. ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

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