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Gündem Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personele ilişkin Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personele ilişkin Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak 12 bin personele ilişkin detayları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:00:00 - 2020-11-24 09:17:35
Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personele ilişkin Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

"KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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Yorumlar

Salih

Niye hiç paramedik ( ilk ve acil yardım) alımı yok? Oysa en büyük açıklardan biri bu branşta.
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