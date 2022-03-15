  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanlığına alınacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih süreci başladı
Gündem

Sağlık Bakanlığına alınacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 10 bin sağlık personeli yerleştirmesi için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:48:00 -
Sağlık Bakanlığına alınacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih süreci başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 22 Mart'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay