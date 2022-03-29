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Eğitim Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:13:00 -
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

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