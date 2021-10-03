Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti! İsrailliler aşı pasaportu eylemi için sokaklara döküldü

İsrail'de kapalı ve kalabalık mekanlara girmek için kullanılan yeşil pasaportta, üçüncü doz aşı zorunluluğu getirildi. Yeni yeşil pasaport, son doz aşının olunmasından bir hafta sonrasından başlayarak 6 ay boyunca geçerli olacak.

Koronavirüs olup iyileşenlere de yeşil pasaport alabilmek için bir doz aşı olma zorunluluğu getirildi. Aşı olmaya uygun bulunmayan kişiler ise ücret ödeyerek yaptıracakları testin negatif sonuç vermesi halinde geçici yeşil pasaport alabilecek.

İsrailliler protesto etti!

Binlerce İsrailli, Sağlık Bakanlığı'nın yeni yeşil pasaport sistemini protesto için sokağa döküldü. İsrailliler, araç konvoyları oluşturarak trafiği yavaşlattı. İsrailli protestoculardan Sarah Felt, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan otoyoldaki eylem sırasında "Zorla aşı ve ilaç kullandırmaya tamamen karşıyız, kabul etmediğimiz herhangi bir şeyin çocuklarımıza ve torunlarımıza yapılmasına kesinlikle karşıyız." dedi.

Kovid'e karşı destekleyici üçüncü doz aşı uygulamasına geçen ilk ülke olan İsrail, 1 Ağustos'ta 60 yaş ve üstü için başlattığı kampanyayı ikinci dozu 5 ay önce olmuş 12 yaş ve üstü herkese genişletmiş durumda.