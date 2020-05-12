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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:32:17 -
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 894 oldu. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 141 bin 475 oldu. Bugünkü 3 bin 109 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 98 bin 889’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 576, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 45 olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

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