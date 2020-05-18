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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 31 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 171 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:14:18 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 31 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 171 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor” dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 171 oldu. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 158 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 150 bin 593 oldu. Bugünkü 1 bin 615 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 111 bin 577’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 463, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 904 olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım” ifadelerine yer verdi.

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