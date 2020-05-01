  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:23:20 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı