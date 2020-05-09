Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.