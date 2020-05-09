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Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:33:23 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.

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