Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, bin 494 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, bin 494 kişi ise iyileşti.