Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, bin 382 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, bin 382 kişi ise iyileşti.