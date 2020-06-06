Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 846 test yapılırken, 878 yeni vaka tanısı konuldu, bin 922 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 846 test yapılırken, 878 yeni vaka tanısı konuldu, bin 922 kişi ise iyileşti.