CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı

Karahasanoğlu, CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu Yeni Parti'nin farklı bir siyasi anlayışı temsil etmediğini belirterek, her iki yapının da aynı siyasi çizginin devamı olduğunu ifade etti.

"CHP ile Yeni Parti aynı zihniyetin temsilcisi"

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde cuma namazı ve Hacı Bayram-ı Veli Camii üzerinden verilen mesajlara da değinen Karahasanoğlu, bu adımların samimiyetinin kamuoyu tarafından tartışıldığını yazdı.

İmamoğlu'nun siyasi geleceğine dikkat çekti

Yazısında Ekrem İmamoğlu'nun yeni süreçte nasıl bir yol izleyeceğinin önemli bir soru olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun CHP'de kalması halinde disiplin süreçleriyle karşılaşabileceğini, Yeni Parti'ye katılması durumunda ise farklı siyasi hesapların devreye gireceğini hatırlattı.

Belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçişine mesafeli yaklaşılmasını da değerlendiren Karahasanoğlu, bunun siyasi stratejinin bir parçası olabileceğini ifade etti.

"Asıl mesele Milli Görüş çizgisinin güçlenmesi"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de çağrıda bulunarak, bu partilerin yeniden ortak bir siyasi zeminde buluşmasının Türkiye açısından daha önemli olduğunu savundu.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Ayasofya'ya ilişkin sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bugün Ayasofya'da yeniden ezan okunmasının Milli Görüş anlayışının önemini gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin gündeminin CHP ile Yeni Parti arasındaki rekabet değil, Milli Görüş'ün iktidardaki kalıcılığı olması gerektiğini ifade etti.

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