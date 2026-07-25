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Gündem CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan ayrılık ve Yeni Parti'nin kuruluş sürecini değerlendirdi. Karahasanoğlu, CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan siyasi rekabetten ziyade, Türkiye'nin geleceği açısından asıl konuşulması gereken konunun Milli Görüş çizgisinin iktidardaki etkisinin sürmesi olduğunu kaleme aldı.

Karahasanoğlu, CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu Yeni Parti'nin farklı bir siyasi anlayışı temsil etmediğini belirterek, her iki yapının da aynı siyasi çizginin devamı olduğunu ifade etti.

"CHP ile Yeni Parti aynı zihniyetin temsilcisi"

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde cuma namazı ve Hacı Bayram-ı Veli Camii üzerinden verilen mesajlara da değinen Karahasanoğlu, bu adımların samimiyetinin kamuoyu tarafından tartışıldığını yazdı.

İmamoğlu'nun siyasi geleceğine dikkat çekti

Yazısında Ekrem İmamoğlu'nun yeni süreçte nasıl bir yol izleyeceğinin önemli bir soru olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun CHP'de kalması halinde disiplin süreçleriyle karşılaşabileceğini, Yeni Parti'ye katılması durumunda ise farklı siyasi hesapların devreye gireceğini hatırlattı.

Belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçişine mesafeli yaklaşılmasını da değerlendiren Karahasanoğlu, bunun siyasi stratejinin bir parçası olabileceğini ifade etti.

"Asıl mesele Milli Görüş çizgisinin güçlenmesi"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de çağrıda bulunarak, bu partilerin yeniden ortak bir siyasi zeminde buluşmasının Türkiye açısından daha önemli olduğunu savundu.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Ayasofya'ya ilişkin sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bugün Ayasofya'da yeniden ezan okunmasının Milli Görüş anlayışının önemini gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin gündeminin CHP ile Yeni Parti arasındaki rekabet değil, Milli Görüş'ün iktidardaki kalıcılığı olması gerektiğini ifade etti.

KARAHASANOĞLU’NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

Talib Ağbi

Yeni Parti'de ve CHP'de Osmanlıyı Bilinçli yok ettiğini sandığı Gâvur Yahudi Hristiyan girişimidir. Bu Partilerin Müslüman Türk ve Kürt Halkına hiçbirşey verebilecek ideolojileri yok. Aksine bunlar Yıkım sömürmek için yönetimi istiyorlar. Bence Türkiye Savunma Sanayimiz ile süper güç olduğunda Prinçin taşını ayıkladığı gibi bu kötüleri fişledikten sonra Vatandaşlıktan çıkararak Somali'ye sürgün edilmesi lazım, özel çalışma kamplarına.
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