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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 729 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:29:57 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 729 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok” diyerek uyarıda bulundu.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 729’a yükseldi. Bugün toplam 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 172 bin 114 oldu. Bugünkü 3 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 144 bin 598’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 281, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 642 olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. ‘Normal’ olan, tedbirdir” dedi.

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