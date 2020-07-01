Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları 2020 | Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı yaptı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına başvuranlar sonuçlarına nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladı. Personel ilanına başvuranlar “Sağlık Bakanlığı personel alımı sorgula” , “Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 sonuçları” , “Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?” konularını araştırmaya başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları….
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 3 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların ardından sonuçlar açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.
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