Sağlık Bakanlığı personel alımı ekranı | Koronavirüs salgınında sağlık çalışanları canla başla çalışmayı sürdürüyor. Bu süreçte sağlık çalışanına ihtiyaç daha da arttı. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı 32 bin personel yaptı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı | Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları

İş arayan sağlık çalışanlarına güzel haber Bakan Fahrettin Koca’dan geldi. Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Başvuru tarihi ve başvuru şartları henüz açıklanmadı.

İŞKUR sağlık personeli ilanları

İş arayan sağlık çalışanları İŞKUR üzerinden her gün yayınlanan onlarca ilana göz atabilir. Pek çok sağlık kurumu personel arayışını sürdürüyor. İŞKUR e-Şube’ye e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapıp ilanlara ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ