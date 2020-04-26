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Sağlık

Koronavirüs otopsiyi bile değiştirdi!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisinin seyri ve bilimsel gelişmeleri takiben, otopsilerde alınması gereken tedbirlere güncelleme getirdi.

2020-04-26 07:07:00 - 2020-04-26 07:09:53
Koronavirüs otopsiyi bile değiştirdi!

Kesin ya da olası Kovid-19 ölümlerinde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılması, otopsi yapılmaması önerilir” ifadesinin yer aldığı tedbirler, şöyle sıralandı:

* Kovid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir. Otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır.

* Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalı.

* Otopsiyi yapan kişi, su geçirmez önlük, N95 ve FFP2 maske, gözlük, yüz siperliği, çift eldiven maskeleri içeren kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalı.

* Ceset torbasının dışı çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli.

* Otopsi sırasında kullanılan malzemeler otopsiden hemen sonra mutlaka temizlenmeli ve steril edilmeli.

* Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli. Temizlik sonrası en az 10’da bir oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da yüzde 70 alkol, yüzeyde en az 1 dakika tutularak dezenfekte edilmeli.

* Otopside ortaya çıkan atıklar, tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli.

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