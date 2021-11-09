Sağlık Bakanlığı ne kadar sağlık teknikeri anestezi alımı yapacak? 40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı
Anestezi atama kontenjanı belli oldu mu? 40 bin sağlık personeli atama kontenjanları ve branş dağılımı merak ediliyor. 2020 ve 2021 KPSS puanı ile merkezi atama bekleyen hemşirelik, ATT, ebelik, Sağlık teknikeri anestezi, radyoloji gibi sağlık bölümü mezunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 40 bin sağlık personeli ataması haberinden sonra ne kadar hemşire, ebe, sağlık teknikeri anestezi, sağlık teknikeri ilk ve acil yardım, sağlık teknikeri laboratuvar mezunu alımı yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki 2021 anestezi atama kadro dağılımı | Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri anestezi atama sayısı kaç? Sağlık teknikeri kaç kişi atanacak?
Anestezi atamaları son dakika haberi: 40 bin sağlık personeli atama kontenjanları ve branş dağılımı merak ediliyor. 2020 ve 2021 KPSS puanı ile merkezi atama bekleyen hemşirelik, att, ebelik, Sağlık teknikeri anestezi, radyoloji gibi sağlık bölümü mezunları Cumhurbaşaknı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 40 bin sağlık personeli ataması haberinden sonra ne kadar hemşire, ebe, sağlık teknikeri anestezi, sağlık teknikeri ilk ve acil yardım, sağlık teknikeri laboratuvar mezunu alımı yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki 2021 anestezi atama kadro dağılımı | Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri anestezi atama sayısı kaç? Sağlık teknikeri kaç kişi atanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı bekleyen binlerce sağlık personeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği atama müjdesiyle sevince boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin sağlık personeli atamasının yapılacağını müjdeledi. Atama bekleyen binlerce kişi 2021 ortaöğretim, önlisans-Lisans Hemşire, ebe, sağlık teknikeri başta olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli atama kadro dağılımı belli oldu mu ve kaç hemşire, ebe, anestezi atanacak sorularını araştırmaya başladı.
Sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı Kasım 2020’de sağlık personeli alımı yapmıştı. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması branş dağılımına göre, 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılmıştı.
40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı
40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama yapılacağı açıklamasından sonra bir hayli araştırılmaya başlandı. 40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı içinde en fazla hemşire, ebe ve sağlık teknikeri (anestezi, tıbbi sekreter, röntgen, laboratuvar, ortopedi, ilk ve acil yardım) olacağı tahmin ediliyor.
2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:
Hemşire 5.950
Ebe 1.700
Psikolog 100
Fizyoterapist 85
Diyetisyen 62
Sosyal Çalışmacı 30
Perfüzyonist 30
Çocuk Gelişimcisi 30
Sağlık Fizikçisi 25
Dil ve Konuşma Terapisti 22
Odyolog 20
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20
Biyolog 10
Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:
İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000
Anestezi teknikeri 415
Tıbbi sekreter 327
Röntgen teknikeri 158
Laboratuvar teknikeri 137
Fizik Tedavi teknikeri 50
Ortopedi 37
Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23
Evde Bakım teknikeri 21
Çevre Sağlığı teknikeri 20
Diyaliz teknikeri 20
Elektronörofizyoloji teknikeri 20
Odyometri 13
İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12
Ameliyat teknikeri 10
Eczane teknikeri 10
Radyoterapi teknikeri 10
Adli Tıp teknikeri 10
Diş Protez teknikeri 7
Yaşlı Bakım teknikeri 9
Patolojik Anatomi teknikeri 7
Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.
Hemşire 1.050
Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169
İlk ve acil yardım teknisyeni 120
Röntgen teknisyeni : 87
Anestezi teknisyeni : 85
Laboratuvar teknisyeni : 68
Ortopedi teknisyeni : 11
Çevre Sağlığı teknisyeni : 5
Diş Protez teknisyeni : 3