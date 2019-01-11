Sağlık bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşkur sağlık bakanlığı personel alım kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşkur üzerinden alım yapılacak personeller için kura çekildi mi? Kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sağlık bakanlığı personel alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. İşkur tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr/giris.aspx adresine tıklayarak öğrenebilirler.

Yukarıdaki bağlantıya ttıkladıktan sonra açılan sayfada adaylar TC Kimlik numaraları, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra kura sonuçlarını öğrenebilecekler.