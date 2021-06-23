Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme yapılacak branşlar hangileri? Sağlık Bakanlığı başasistanlık ek yerleştirme tercihleri ne zaman?
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Başasistanlık Yazılı Sınavı’nda” başarılı olan adaylar için 01-12 Nisan 2021 tarihleri arasında “Başasistanlık Sözlü Mesleki Bilim Sınavı” yapılmış ve 28 Nisan 2021 tarihinde sınav sonuçları açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı genel başarı puanı sonuçlarına göre adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmalarının yapılması için başvuruları alınmıştı. Sağlık Bakanlığı başasistanlık kadrolarına ek yerleştirme yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme yapılacak branşlar hangileri? Sağlık Bakanlığı başasistanlık ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı alımları ek yerleştirme tercih başvuru tarihleri.
Sağlık Bakanlığı alımları için ek yerleştirme yapacağını açıkladı. 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına başasistanlık kadrosunda sınavla atama yapmak üzere Bakanlığımız tarafından 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Başasistanlık Yazılı Sınavı’nda” başarılı olan adaylar için 01-12 Nisan 2021 tarihleri arasında “Başasistanlık Sözlü Mesleki Bilim Sınavı” yapılmış ve 28 Nisan 2021 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı genel başarı puanı sonuçlarına göre 17-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmalarının yapılması için başvuruları alınmıştır.
Ancak; Mezkûr Yönetmelik gereği,
(1) İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılacaktır.
(2) Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamayacaktır.
Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme tercihleri ne zaman?
Ek yerleştirme tercihleri 21/06/2021 tarihinde başlayacak olup 25/06/2021 tarihi mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Sınava giren adaylar, https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tercih yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme yapıldıktan sonra atama işlemlerine ait süreç Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız resmi web sayfasında yapılacak olan duyuru ile ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme yapılacak branşlar hangileri?
Boş Kalması Nedeniyle Ek Yerleştirme Yapılacak Branşlar:
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Kardiyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Üroloji