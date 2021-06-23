Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme yapılacak branşlar hangileri? Sağlık Bakanlığı başasistanlık ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı alımları için ek yerleştirme yapacağını açıkladı. 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına başasistanlık kadrosunda sınavla atama yapmak üzere Bakanlığımız tarafından 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Başasistanlık Yazılı Sınavı’nda” başarılı olan adaylar için 01-12 Nisan 2021 tarihleri arasında “Başasistanlık Sözlü Mesleki Bilim Sınavı” yapılmış ve 28 Nisan 2021 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı genel başarı puanı sonuçlarına göre 17-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmalarının yapılması için başvuruları alınmıştır.

Ancak; Mezkûr Yönetmelik gereği,

(1) İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılacaktır.

(2) Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Ek yerleştirme tercihleri 21/06/2021 tarihinde başlayacak olup 25/06/2021 tarihi mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Sınava giren adaylar, https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tercih yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme yapıldıktan sonra atama işlemlerine ait süreç Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız resmi web sayfasında yapılacak olan duyuru ile ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı ek yerleştirme yapılacak branşlar hangileri?

Boş Kalması Nedeniyle Ek Yerleştirme Yapılacak Branşlar:

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

Kardiyoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi Biyokimya

Üroloji