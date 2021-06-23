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Gündem Sağlık Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak

Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:38:00 -
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı kaldırılıyor.

Bakanlık tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına istifa yasağı sona eriyor. Bakanlık, 1 Temmuz itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.

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