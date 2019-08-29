Sağlık Bakanlığı doktor alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atama 2019

Sağlık Bakanlığı doktor alımlarının ne zaman yapılacağı binlerce doktor tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı personel alımı doktor atama haberine ilişkin son dakika gelişmesi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli doktor alımı yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı doktor alımı 2019 müjdesini bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı doktor alım tarihi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor alımları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: 2019’da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin; yani tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4. dilimini gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Sağlık Bakanlığı alımları kura çekilişi ne zaman yapılacak?