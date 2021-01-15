Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısını yaptıracak grupları yayınladı mı? Listede kimler var?

Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile ilgili yayınladığı listenin en başında sağlık personelleri ve eczanelerde çalışanlar yer alıyor. Hastalığa karşı hassas olan, bulaştırma riski ve ağır geçirenler Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı aşı olacakların detaylarını covid19asisaglik.gov.tr sayfasında paylaştı.

İlk grupta sağlık personelleri eczane çalışanları ve 65 üstü yaşlılar bulunuyor.

İkinci grupta hizmet sektörü ve 50 ve 64 yaş arası bireyler bulunuyor.

Aşılar Aile hekimliği gözetiminde yapılacak

Covid-19 aşısı Aile hekimliği kliniğinde yapılacağı zaman, vatandaşların kayıtlı bulunduğu aile hekimliği biriminde uygulanacak. Çeşitli sebeplerle bağlı bulunduğu aile hekimine ulaşamadığı zamanda ise en yakın aile hekimliği biriminden veya hastanede aşı için hizmet vermekte olan aşılama kliniklerinden birimlerinden randevu alması durumunda aşılanması sağlanacak.

Aşı sonrası istenmeyen yan etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Hassasiyetle gözlemlenerek değerlendirilecek. Bakanlığımız tarafından aşılama hizmeti sunulan sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak verilecektir.