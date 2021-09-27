Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? 2021 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulanıyor. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden yapılacak atama başvurularını 8-14 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Sağlık Bakanlığı ilk defa ya da yeniden atama başvurusu yapan adaylar Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi ne zaman yapılacak, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanır? soruları merak etmekte. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve takvimi.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek. Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak. Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için tıklayın

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı ataması yapılanlar ne yapacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.