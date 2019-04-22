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Sağlık Bakanlığı alımları son dakika 29 bin 600 personel alım başvuru ne zaman?

Şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, Psikolog, Tıbbi Laboratuvar, Anestezi kadroları için 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvurusundu bulunacak vatandaşlar yayınlanacak ilanı bekiyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin detaylar son dakika olarak nisan ayı içerisinde yapılacağı açıklanmıştı ancak bakanlıktan personel alımlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru ile branş dağılımı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
Sağlık Bakanlığı alımları son dakika 29 bin 600 personel alım başvuru ne zaman?

Şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, Psikolog, Tıbbi Laboratuvar, Anestezi kadroları için 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvurusundu bulunacak vatandaşlar yayınlanacak ilanı bekiyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin detaylar son dakika olarak nisan ayı içerisinde yapılacağı açıklanmıştı ancak bakanlıktan personel alımlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru ile branş dağılımı.

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Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı kadro dağılımı

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
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