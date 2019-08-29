Sağlık Bakanlığı alımları kura çekilişi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımları son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce sağlık personelinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin kura çekiliş tarihlerini Bakan Fahrettin Koca açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı alımları kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımları son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce sağlık personelinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin kura çekiliş tarihlerini Bakan Fahrettin Koca açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı alımları kura çekilişi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli alım kura çekiliş tarihine ilişkin, "8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek." dedi. Sağlık Bakanlığı doktor alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atama 2019

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