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Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama kurası yapılıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2019 yılı 29 bin 689 kişilik sağlık personeli alımında kalan 17.689 kişilik sözleşmeli sağlık personelinin alımının ne zaman yapılacağı araştırılırken, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplama yapıyor. Uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır. Bakanlık talep toplamalarını 30 Eylül 07 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama kurası yapılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2019 yılı 29 bin 689 kişilik sağlık personeli alımında kalan 17.689 kişilik sözleşmeli sağlık personelinin alımının ne zaman yapılacağı araştırılırken, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplama yapıyor. Uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır. Bakanlık talep toplamalarını 30 Eylül 07 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı talep toplama nasıl yapılır?

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı için talepler 07.10.2019 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Ortak Giriş Noktası

e - Devlet Üzerinden Giriş

Talep Toplama Kullanıcı Girişi Modülü

Atama Başvuru Talebi Oluştur

2019 - 3 İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama (Talep oluştur)

Açıklama Sayfası (Talep Oluştur)

TC Kimlik No / Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No (Kimlik Bilgilerini Sorgula)

(Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerini başında 0 olmadan giriniz. Yeni kimlik kart sahipleri Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.)

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
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