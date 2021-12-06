Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımları son dakika!

Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda 40 bin yeni sağlık personele atamasının yapılacağını söyledi. Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum.” açıklamasında bulunu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, ‘40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak.’ dedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise yılın belirli günlerinde yapılan yeniden atama kurası hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı için henüz tarih açıklanmadı. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman?

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde: Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığıa atama kontenjanları branş dağılımı

2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:

Hemşire 5.950

Ebe 1.700

Psikolog 100

Fizyoterapist 85

Diyetisyen 62

Sosyal Çalışmacı 30

Perfüzyonist 30

Çocuk Gelişimcisi 30

Sağlık Fizikçisi 25

Dil ve Konuşma Terapisti 22

Odyolog 20

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20

Biyolog 10

Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:

İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000

Anestezi teknikeri 415

Tıbbi sekreter 327

Röntgen teknikeri 158

Laboratuvar teknikeri 137

Fizik Tedavi teknikeri 50

Ortopedi 37

Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23

Evde Bakım teknikeri 21

Çevre Sağlığı teknikeri 20

Diyaliz teknikeri 20

Elektronörofizyoloji teknikeri 20

Odyometri 13

İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12

Ameliyat teknikeri 10

Eczane teknikeri 10

Radyoterapi teknikeri 10

Adli Tıp teknikeri 10

Diş Protez teknikeri 7

Yaşlı Bakım teknikeri 9

Patolojik Anatomi teknikeri 7

Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.

Hemşire 1.050

Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169

İlk ve acil yardım teknisyeni 120

Röntgen teknisyeni : 87

Anestezi teknisyeni : 85

Laboratuvar teknisyeni : 68

Ortopedi teknisyeni : 11

Çevre Sağlığı teknisyeni : 5

Diş Protez teknisyeni : 3